السعودية اليوم / خفض متوسط مدة الإقامة وتسريع إجراءات خروج المرضى في مستشفى ينبع

ينبع 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستمكّن بفضل الله مستشفى ينبع العام من خلال تطبيق برنامج أداء الصحة من تحسين إجراءات خطة العلاج للمرضى المنومين، التي أسهمت في خفض متوسط مدة الإقامة في المستشفى من 8.7 أيام إلى 3 أيام، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج في تسريع وتسهيل إجراءات خروج المريض من التنويم وتقليل مدة انتظار الخروج من 6.5 ساعات إلى 2.2 ساعة .يُذكر أن الصحة تنفذ برنامج "أداء الصحة"، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: " الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات"، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.‎ويستهدف برنامج "أداء الصحة" رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //10:21ت م0029