اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
طوكيو 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم مع بيع المستثمرين الأجانب لأسهم شركات التصدير والقطاع المالي، في حين استمرت عمليات البيع لجني الأرباح في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتي ارتفعت في اليوم السابق.
ونزل نيكي 2.4 % ليغلق عند 22036.05 نقطة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.4 % إلى 1649.20 نقطة، مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين على المؤشر.
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