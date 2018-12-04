السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" بمشاركة 376 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية تمثل 41 دولة حول العالم.

وأشارت الصحف إلى المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي على هامش فعاليات معرض "إيديكس 2018" مع كل من وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجليديس، ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، بشأن تعزيز التعاون العسكري، وسُبل مكافحة الإرهاب.

وسلطت الضوء على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير

واهتمت بتأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، أهمية تطوير عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بما يواكب التطورات الجارية في المنطقة.

وتحدثت صحف مصر عن المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس مع قادة الأحزاب السياسية الفرنسية وممثلي المحتجين في محاولة لنزع فتيل أزمة المظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس.

// انتهى //

10:00ت م

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القاهرة 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" بمشاركة 376 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية تمثل 41 دولة حول العالم.وأشارت الصحف إلى المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي على هامش فعاليات معرض "إيديكس 2018" مع كل من وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجليديس، ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، بشأن تعزيز التعاون العسكري، وسُبل مكافحة الإرهاب.وسلطت الضوء على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجزائر، مبرزة الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.واهتمت بتأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، أهمية تطوير عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بما يواكب التطورات الجارية في المنطقة.وتحدثت صحف مصر عن المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس مع قادة الأحزاب السياسية الفرنسية وممثلي المحتجين في محاولة لنزع فتيل أزمة المظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس.// انتهى //10:00ت م0027

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