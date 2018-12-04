اقتصادي / أسعار النفط ترتفع توقعا لتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك

سنغافورة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسب اليوم السابق وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك .

وفي الساعة 0604 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 % عن أحدث إغلاق لها.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8 % إلى 62.20 دولار للبرميل.

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09:41ت م

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سنغافورة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسب اليوم السابق وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك .وفي الساعة 0604 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 % عن أحدث إغلاق لها.وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8 % إلى 62.20 دولار للبرميل.// انتهى //09:41ت م0024

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