السعودية اليوم / مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية يستقبل وفد مجلس الشورى



الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

استقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية السفير مصطفى القوني بمقر الوزارة بالقاهرة أمس، وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

وفي مستهل الاستقبال رحب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية بالوفد، مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى في المملكة.

وأكد السفير مصطفى القوني أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تنتهجان في سياستهما عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتسعيان دائما لحل جميع الأزمات في المنطقة، وتقريب وجهات النظر، موضحاً أن مواقف المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ثابتة تجاه القضية الأساسية للعرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية.

ولفت مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية النظر إلى وقوف جمهورية مصر العربية مع التحالف العربي فيما يقوم به من جهود في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية ونصرة الشعب اليمني من المليشيات الحوثية التي انقلبت على الشرعية، واستولت على مؤسسات الجمهورية اليمنية.

بدوره أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية عساف أبوثنين بعمق العلاقة بين البلدين، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات.

وقال عساف أبوثنين: إن الدبلوماسية البرلمانية مع برلمانات العالم لا تقل أهمية عن الدبلوماسية الرسمية، حيث تعد أحد الروافد المهمة للدول سواء من خلال الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية، أو الزيارات المتبادلة حيث أصبحت الدبلوماسية البرلمانية تلعب دوراً مهماً وفعالاً في توسيع مدارك البرلمانيين، ورؤيتهم حول القضايا المختلفة، واطلاعهم على خبرات البرلمانات المماثلة.

كما استعرض الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال أعضاء المجلس أعضاء الوفد وهم المهندس أحمد الأسود ورائدة أبونيان وعبدالله العجاجي وعبد الله الناصر والدكتور فردوس الصالح والدكتور فهد البادي والدكتور هادي اليامي كما حضر الاستقبال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفير ياسر رجب.

من جانب آخر أشاد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم في الجامعة العربية بالقاهرة أسامة نقلي الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في توثيق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة من خلال الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول وتكوين لجان صداقة برلمانية بينهما ومشاركة المجلس في المؤتمرات البرلمانية مما أسهم في تأكيد حضور المملكة وبيان وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين والوفد المرافق له، الذي يزور جمهورية مصر العربية حالياً.

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مأدبة عشاء تكريماً لوفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى.

حضر المأدبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية عضو مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال ورئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري أحمد رسلان وعدد من النواب في البرلمان وعدد من السفراء وأفراد السلك الدبلوماسي من الممثليات العاملة بجمهورية مصر العربية.

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09:40ت م

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الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساستقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية السفير مصطفى القوني بمقر الوزارة بالقاهرة أمس، وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بالمجلس الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.وفي مستهل الاستقبال رحب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية بالوفد، مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى في المملكة.وأكد السفير مصطفى القوني أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تنتهجان في سياستهما عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتسعيان دائما لحل جميع الأزمات في المنطقة، وتقريب وجهات النظر، موضحاً أن مواقف المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ثابتة تجاه القضية الأساسية للعرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية.ولفت مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية النظر إلى وقوف جمهورية مصر العربية مع التحالف العربي فيما يقوم به من جهود في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية ونصرة الشعب اليمني من المليشيات الحوثية التي انقلبت على الشرعية، واستولت على مؤسسات الجمهورية اليمنية.بدوره أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية عساف أبوثنين بعمق العلاقة بين البلدين، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات.وقال عساف أبوثنين: إن الدبلوماسية البرلمانية مع برلمانات العالم لا تقل أهمية عن الدبلوماسية الرسمية، حيث تعد أحد الروافد المهمة للدول سواء من خلال الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية الدولية، أو الزيارات المتبادلة حيث أصبحت الدبلوماسية البرلمانية تلعب دوراً مهماً وفعالاً في توسيع مدارك البرلمانيين، ورؤيتهم حول القضايا المختلفة، واطلاعهم على خبرات البرلمانات المماثلة.كما استعرض الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال أعضاء المجلس أعضاء الوفد وهم المهندس أحمد الأسود ورائدة أبونيان وعبدالله العجاجي وعبد الله الناصر والدكتور فردوس الصالح والدكتور فهد البادي والدكتور هادي اليامي كما حضر الاستقبال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفير ياسر رجب.من جانب آخر أشاد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم في الجامعة العربية بالقاهرة أسامة نقلي الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في توثيق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة من خلال الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول وتكوين لجان صداقة برلمانية بينهما ومشاركة المجلس في المؤتمرات البرلمانية مما أسهم في تأكيد حضور المملكة وبيان وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين والوفد المرافق له، الذي يزور جمهورية مصر العربية حالياً.وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مأدبة عشاء تكريماً لوفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى.حضر المأدبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية عضو مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال ورئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري أحمد رسلان وعدد من النواب في البرلمان وعدد من السفراء وأفراد السلك الدبلوماسي من الممثليات العاملة بجمهورية مصر العربية.// انتهى //09:40ت م0023

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