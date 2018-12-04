الان تتابع مدني العاصمة المقدسة يحذر من التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الحالة الجوية بناءً على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس، و تتضمن متغيرات جوية يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة ومنها مكة المكرمة.

وأهاب الرائد الشريف بالمواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافةً إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد المتحدث الرسمي أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجياً من الله السلامة للجميع.