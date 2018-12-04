الان تتابع “صحة مكة” تشن حملات تفتيشية على محال لبيع التبغ بأحياء مكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
شنت إدارة صحة مكة، اليوم، عدة حملات تفتيشية، على منافذ بيع التبغ، بأحياء الخالدية 2، والشوقية، وأم الجود، ضمن إطار الجولات الميدانية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن مصادرة بعض المخالفين، وكذلك تطبيق الغرامات الواجبة بحقهم.
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