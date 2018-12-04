شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «اعتدال» ينوه بأهمية إطلاق حساب «مكافحة التطرف» بـ«أمن الدولة» في تويتر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) أشاد أمين عام المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور ناصر البقمي، عقب تدشين الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، بالجهود في تعزيز الوسطية والإعتدال ومكافحة الفكر المتطرف والإرهابي. وقال الدكتور ناصر البقمي: ‏بارك الله مساعي رجال أمن الدولة في نشر الأمن وتعزيز معاني التسامح والاعتدال، فتكامل الجهود ومحاصرة التطرف قاعدة ثابتة في نهج مملكتنا، نبراسها ما قاله خادم الحرمين الشريفين أنه لا مكان بيننا لمتشدد يرى الاعتدال انحلالا، ولا لمنحلٍ يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال.



شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «اعتدال» ينوه بأهمية إطلاق حساب «مكافحة التطرف» بـ«أمن الدولة» في تويتر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .