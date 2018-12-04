شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الطائف» تطرح تشغيل وتطوير حديقتين للقطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) ضمن جهود دعم مشاركة القطاع الخاص في برنامج وخطط ومشاريع التنمية والتطوير وتعزيز الاستثمارات لتحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، طرحت أمانة الطائف منافسة تشغيل وتطوير حديقة الملك فهد بالخالدية وحديقة الملك فيصل بالقديرة.

ضمن جهود دعم مشاركة القطاع الخاص في برنامج وخطط ومشاريع التنمية والتطوير وتعزيز الاستثمارات لتحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، طرحت أمانة الطائف منافسة تشغيل وتطوير حديقة الملك فهد بالخالدية وحديقة الملك فيصل بالقديرة.

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