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شكرا لقرائتكم سفارة المملكة بلبنان: الغاية الرخيصة من ادعاء وهاب مكشوفة للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان ادعاء الوزير السابق وئام وهاب بأن دبلوماسياً أبلغ فرع المعلومات بالتوجه للجاهلية.
وأكدت السفارة عبر حسابها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن الغاية الرخيصة من هذا الادعاء مكشوفة للجميع.
كما أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، حرص المملكة الدائم على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.
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