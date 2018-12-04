شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق بـ40 صورة فعالية انطلاقتي 4 للتربية الخاصة : إبداع من فئة غالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365“، أمس الاثنين، انطلاق فعالية انطلاقتي 4 للتربية الخاصة وذلك في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان مساعد مدير عام تعليم الرياض الأستاذ ”عبدالله الغنام” قد افتتح بالأمس، فعاليات انطلاقتي 4 للتربية الخاصة مواكبةً لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨ والمُقامة بمركز حياة مول التجاري بالرياض ليوم أمس الاثنين ٢٥-٣-١٤٤٠هـ الموافق ٣-١١-٢٠١٨ م بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وبدأ الغنام بقص الشريط إيذاناً بانطلاق الفعاليات لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨، تلى ذلك جولة على كل المراكز المشاركة والعارضة بالمعرض المصاحب للفعالية، وازدان تواجده بين أروقة المركز الإعلامي كنواةٍ باتجاه الإعلام الجديد ومواكبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التعليمية الإعلامية المجتمعية.

بعد ذلك بدأت برامج الفعالية بالعديد من الفقرات التي أظهرت تميز وعطاء الفئة الغالية على قلوبنا ”ذوي الإعاقة”.

وذكر الغنام في كلمته التي ألقاها على المسرح ”بأن وزارة التعليم، قيادةً ومنسوبين، يسعون دوماً لتحقيق ما يُرضي ذوي الإعاقة، بالاهتمام في مجالات التعليم والتدريب والتطوير“.

واختتم الغنام بأن ما قامت به كل الجهات المنظمة والمشاركة لتتميز فعالية “انطلاقتي ٤ للتربية الخاصة التي تحمل في طياتها العديد من الإنجازات، هو مصدر فخر واعتزاز”.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات المنظمة والرعاة والمشاركين، وكذلك استلم مساعد مدير عام التعليم بالرياض ”لوحةً فنية ” رسمتها طالبة من ضعيفات السمع لسعادة مدير عام التعليم بالرياض الأستاذ ”حمد بن ناصر الوهيبي”.

الجدير بالذكر أن فعاليات انطلاقتي 4 تستمر حتى مساء يوم الخميس المقبل باستضافة مركز حياة مول التجاري ورعاية حلويات سعد الدين وتنظيم ميداني لمجموعة تواصل التطوعية.

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