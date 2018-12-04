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شكرا لقرائتكم إيداع بدل التعيين ومكافآت ليلية لمنسوبي تعليم الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأن مكافآت العمل الليلي سيتم بمشيئة الله وتوفيقه إيداعها خلال هذا الأسبوع.
وأضاف اللهيبي عبر حسابه الرسمي إلى أنه سيتم أيضاً إيداع بدل تعيين بإجمالي 30770 ريالاً، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء وإيداع تعويض إجازة بإجمالي 431746 ريالاً وأجور مبانٍ لعدد 21 عقداً بإجمالي 1764486.
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