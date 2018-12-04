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الان تتابع بالصور.. رفع مخلفات بعدد 210 حمولة شاحنة بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
استأنفت أمانة الرياض، اليوم، أعمالها ضمن فعاليات حملة إزالة التلوث البصري بالمنطقة، بإزالة أنقاض، ورفع مخلفات بعدد 210 حمولة شاحنة، في بلدية شمال الرياض.
كما رفعت بلدية شمال الرياض، ٥ سيارات تالفة، فضلا عن عدد ١١٠٠ ملصق، وعدد ٨٦ لوحة اعلانية مخالفة، من الأحياء الواقعة ضمن نطاقها الاشرافي.
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