الان تتابع بالصور.. رفع مخلفات بعدد 210 حمولة شاحنة بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

استأنفت أمانة الرياض، اليوم، أعمالها ضمن فعاليات حملة إزالة التلوث البصري بالمنطقة، بإزالة أنقاض، ورفع مخلفات بعدد 210 حمولة شاحنة، في بلدية شمال الرياض.

كما رفعت بلدية شمال الرياض، ٥ سيارات تالفة، فضلا عن عدد ١١٠٠ ملصق، وعدد ٨٦ لوحة اعلانية مخالفة، من الأحياء الواقعة ضمن نطاقها الاشرافي.