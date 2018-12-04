الان تتابع “الأرصاد”: تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدما، بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول بمكة المكرمة.

وأوضح التنبيه أن بداية الحالة تكون في تمام الثانية عشرة ظهرا، وتنتهي في التاسعة من مساء اليوم، على مناطق مكة المكرمة، الطائف، مدركة، هدى الشام، الكامل، خليص، والمناطق المجاورة.