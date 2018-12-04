الان تتابع إغلاق 15 مدرسة وتعطيل 4 آلاف تلميذ بسبب تهديدات في كندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اوتاوا - الخليج 365:
منحت السلطات الكندية إجازة غير متوقعة لنحو 4 آلاف تلميذ من مدارسهم حيث طلب المسؤولون من التلاميذ البقاء في منازلهم بسبب تهديدات عبر الإنترنت.
وذكرت السلطات في منطقة سيلكيرك، أنه تم إغلاق 15 مدرسة لحماية التلاميذ والموظفين بعد ظهور تهديدين عنيفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد.
يشار إلى أن تلك المنطقة قريبة من مدينة وينيبيغ، في إقليم مانيتوبا الكندي، الذي يقع على مسافة غير بعيدة من ولايتي نورث داكوتا ومينيسوتا الأمريكيتين، وذكرت قناة (سي تي في) الكندية، نقلاً عن الشرطة، أنه تم اعتقال شاب وفتاة (18 عاماً) ومراهق (16 عاماً) قبل بدء اليوم الدراسي، بينما لم تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.
شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 15 مدرسة وتعطيل 4 آلاف تلميذ بسبب تهديدات في كندا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .