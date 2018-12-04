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نفّذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أمس، ورشة عمل بعنوان "المقترحات البحثية ذات الأولوية العالية حسب الأهمية"، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان فوزي بن أحمد رضوان، في قاعة التدريب بالكلية.
وتضمّنت الورشةُ العديدَ من أوراق العمل، شَمِلت التعريف بموضوع الورشة، والأهداف التي تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الإدارة العامة للبحوث والدراسات لتحقيقها، إلى جانب استعراض ومناقشة المقترحات البحثية الواردة من الوحدات التدريبية بالمنطقة، وتصنيفها وفق الأولوية العالية حسب أهمية كل منها، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تَقَدم بها الحضور.
"تقني جازان" تنفذ ورشة عمل "المقترحات البحثية ذات الأولوية العالية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
نفّذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أمس، ورشة عمل بعنوان "المقترحات البحثية ذات الأولوية العالية حسب الأهمية"، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان فوزي بن أحمد رضوان، في قاعة التدريب بالكلية.
وتضمّنت الورشةُ العديدَ من أوراق العمل، شَمِلت التعريف بموضوع الورشة، والأهداف التي تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الإدارة العامة للبحوث والدراسات لتحقيقها، إلى جانب استعراض ومناقشة المقترحات البحثية الواردة من الوحدات التدريبية بالمنطقة، وتصنيفها وفق الأولوية العالية حسب أهمية كل منها، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تَقَدم بها الحضور.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
09:10 AM
شَمِلت العديد من أوراق العمل للتعريف بموضوع الورشة وأهدافها
نفّذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أمس، ورشة عمل بعنوان "المقترحات البحثية ذات الأولوية العالية حسب الأهمية"، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان فوزي بن أحمد رضوان، في قاعة التدريب بالكلية.
وتضمّنت الورشةُ العديدَ من أوراق العمل، شَمِلت التعريف بموضوع الورشة، والأهداف التي تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الإدارة العامة للبحوث والدراسات لتحقيقها، إلى جانب استعراض ومناقشة المقترحات البحثية الواردة من الوحدات التدريبية بالمنطقة، وتصنيفها وفق الأولوية العالية حسب أهمية كل منها، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تَقَدم بها الحضور.
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المصدر : الخليج 365
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