في أول أيامها .. حالة التقلبات تسجل حضورها و#الإنذار_المبكر يتفاعل بـ 21 إنذاراً

محمد بن مسعود - الدمام - تتعرّض لها معظم المناطق وتتسم برياح وأتربة وأمطار رعدية وزخات من البرد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، أن النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر أصدر (21) إنذاراً حتى الآن على مختلف مناطق #المملكة، في إطار المتابعة المستمرة للحالة الجوية الحالية على المملكة.

وكانت الهيئة قد توقّعت، في بيان سابق، تعرُّض معظم مناطق المملكة لتقلبات جوية تتسم برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية وزخات من البرد، ابتداءً من اليوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة 26 - 29 / 3 / 1440 هـ الموافق 4 - 7 / 12 / 2018م.

ومن المتوقع أن يشهد كل من منطقة تبوك (تيماء، أملج) الحدود الشمالية (عرعر، طريف)، منطقة الجوف (سكاكا، القريات، طبرجل)، منطقة حائل (حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة) أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، الثلاثاء، في حين سيشهد -بمشيئة الله تعالى- كل من منطقة المدينة المنوّرة (ينبع، العلا، مهد الذهب، الحناكية، بدر، الرايس، العيص، خيبر، وادي الفرع) ومنطقة مكة المكرّمة (جدة، ذهبان، الطائف، الليث، رابغ، خليص، الكامل، بحرة، الجموم، ميسان) أمطاراً غزيرة يومَي الثلاثاء والأربعاء القادمين؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما تشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية التي قد تؤدي إلى أتربة مثارة، اليوم الثلاثاء، على كل من منطقة القصيم، المنطقة الشرقية، منطقة الرياض، فيما تشهد رفحاء أمطاراً متوسطة إلى غزيرة يوم الأربعاء، بينما يتوقع أن تشهد منطقة القصيم (بريدة، عنيزة الرس، المذنب، البكيرية، البدائع ) أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يوم الأربعاء، بينما تشهد منطقة الرياض (المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، الغاط الدوادمي، عفيف)، المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة)، منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة) ومنطقة عسير (أبها، محايل، النماص، تنومة، المجاردة، سبت العلايا) أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وتشهد الرياض العاصمة والخرج والمنطقة الشرقية (الخفجي والجبيل، الدمام، الخبر، الظهران) أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة، بينما يتوقع أن يشهد كل من منطقة تبوك (تبوك، حقل، ضباء، الوجه)، ومنطقة الجوف والحدود الشمالية، وحائل أمطاراً ما بين خفيفة إلى متوسطة يوم الخميس القادم، كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً على معظم مناطق المملكة والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.