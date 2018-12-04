منصور بن متعب يغادر العاصمة المكسيكية

محمد بن مسعود - الدمام - بعد حضوره مراسم نقل السلطة لـ "أوبرادور"

غادر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، اليوم، العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بعد حضوره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية للرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور؛ رئيساً للولايات المتحدة المكسيكية.

وكان في وداعه بمطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي؛ ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون المراسم بالمكسيك خيراردو غيزا.