منصور بن متعب يغادر العاصمة المكسيكية

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غادر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، اليوم، العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بعد حضوره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية للرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور؛ رئيساً للولايات المتحدة المكسيكية.
وكان في وداعه بمطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي؛ ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون المراسم بالمكسيك خيراردو غيزا.
منصور بن متعب يغادر العاصمة المكسيكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-04
غادر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، اليوم، العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بعد حضوره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية للرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور؛ رئيساً للولايات المتحدة المكسيكية.
وكان في وداعه بمطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي؛ ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون المراسم بالمكسيك خيراردو غيزا.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
08:16 AM
بعد حضوره مراسم نقل السلطة لـ "أوبرادور"
غادر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، اليوم، العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بعد حضوره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية للرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور؛ رئيساً للولايات المتحدة المكسيكية.
وكان في وداعه بمطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي؛ ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون المراسم بالمكسيك خيراردو غيزا.
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المصدر : الخليج 365
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