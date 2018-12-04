"الأرصاد": أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة

محمد بن مسعود - الدمام - من متوسطة إلى غزيرة .. تشمل الأجزاء الساحلية وتمتد إلى تبوك والجوف وحائل والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ تمتد إلى مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الجنوبي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.