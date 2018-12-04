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انت الان تتابع "خالد بن سلمان": النظام الإيراني يستمر في خداع العالم بخطابه المزدوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، أمس الاثنين إن "النظام الإيراني يستمر بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه". معددًا بعض الأمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "أنشأ النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجرًا في خاصرة العرب. ولاؤه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني؛ إذ يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة إلى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق وسوريا، ومزقت أوطانهم".
وقال إن مشروع هؤلاء - وبحسب وصفهم أنفسهم - هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني. فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي، هدفه تمزيق أمتنا، وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه، ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟
وتابع: لم يكتفِ النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكّن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق، وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية، تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف سفير السعودية بواشنطن: إن مشروع هؤلاء - بحسب وصفهم أنفسهم - هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني. فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي، هدفه تمزيق أمتنا، وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه، ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟.
وقال مغردًا: لم يكتفِ النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة، بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكَّن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق، وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية، تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. مؤكدًا أن السعودية لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب.
واختتم الأمير خالد بن سلمان تغريداته قائلاً: بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولاؤهم للولي الفقيه ومشروعه التوسعي الطائفي يأبى سائر العرب أن يبدلوا ولاءهم لأوطانهم في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه.
"خالد بن سلمان": النظام الإيراني يستمر في خداع العالم بخطابه المزدوجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
قال الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، أمس الاثنين إن "النظام الإيراني يستمر بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه". معددًا بعض الأمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "أنشأ النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجرًا في خاصرة العرب. ولاؤه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني؛ إذ يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة إلى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق وسوريا، ومزقت أوطانهم".
وقال إن مشروع هؤلاء - وبحسب وصفهم أنفسهم - هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني. فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي، هدفه تمزيق أمتنا، وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه، ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟
وتابع: لم يكتفِ النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكّن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق، وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية، تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف سفير السعودية بواشنطن: إن مشروع هؤلاء - بحسب وصفهم أنفسهم - هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني. فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي، هدفه تمزيق أمتنا، وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه، ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟.
وقال مغردًا: لم يكتفِ النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة، بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكَّن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق، وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية، تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. مؤكدًا أن السعودية لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب.
واختتم الأمير خالد بن سلمان تغريداته قائلاً: بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولاؤهم للولي الفقيه ومشروعه التوسعي الطائفي يأبى سائر العرب أن يبدلوا ولاءهم لأوطانهم في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
08:15 AM
قال إنه أنشأ حزب الله ليكون خنجرًا في خاصرة العرب.. وولاؤه لمشروع الولي الفقيه
قال الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، أمس الاثنين إن "النظام الإيراني يستمر بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه". معددًا بعض الأمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "أنشأ النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجرًا في خاصرة العرب. ولاؤه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني؛ إذ يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة إلى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق وسوريا، ومزقت أوطانهم".
وقال إن مشروع هؤلاء - وبحسب وصفهم أنفسهم - هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني. فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي، هدفه تمزيق أمتنا، وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه، ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟
وتابع: لم يكتفِ النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكّن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق، وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية، تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف سفير السعودية بواشنطن: إن مشروع هؤلاء - بحسب وصفهم أنفسهم - هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني. فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي، هدفه تمزيق أمتنا، وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه، ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟.
وقال مغردًا: لم يكتفِ النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة، بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكَّن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق، وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية، تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. مؤكدًا أن السعودية لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب.
واختتم الأمير خالد بن سلمان تغريداته قائلاً: بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولاؤهم للولي الفقيه ومشروعه التوسعي الطائفي يأبى سائر العرب أن يبدلوا ولاءهم لأوطانهم في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه.
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المصدر : الخليج 365
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