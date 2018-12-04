السعودية اليوم / نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع القنصل المصري تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
التقى نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أمس بمقر الوزارة في مدينة الرياض، القنصل العام لجمهورية مصر العربية الدكتور إيهاب عبدالحميد .
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل بين المملكة وجمهورية مصر العربية .
ونوه الدكتور أبوثنين في بداية اللقاء، بعمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكة بالأشقاء في جمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا، وبالتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، ومن بينها المجالات العمالية.
كما تناول اللقاء تبادل الخبرات وتطوير آلية التنسيق والتعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتطوير لوائح وتنظيمات العمل، وتعزيز التعاون في هذا المجال بين الجانبين.
من جهته، أشاد القنصل العام المصري، بخطوة انتقال المحاكم العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية, منوهاً بما يجده العمّال المصريون من حسن تعامل واهتمام.
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