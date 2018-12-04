السعودية اليوم / محافظ صبيا يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

صبيا 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، بمقر المحافظة أمس, مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس إبراهيم بن أحمد العكيري .وجرى خلال اللقاء استعراض مشروعات الإسكان بالمحافظة ومراكزها والعمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات التنموية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه من خلال توفير السكن الكريم للمواطن وتذليل العقبات كافة التي تحيل دون ذلك.// انتهى //09:00ت م0015