السعودية اليوم / مدني حائل يحتفي غداً باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "معاً نتطوع لرؤية طموحة"

عام / مدني حائل يحتفي غداً باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "معاً نتطوع لرؤية طموحة"
حائل 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، تحتفي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة غداً، باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "معاً نتطوع لرؤية طموحة".
وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالعزيز العضاض أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام يأتي اعترافاً بدور المتطوعين وتقديم الشكر لهم على جهودهم، إضافةً إلى تعزيز الوعي حول أدوار المتطوعين وإسهاماتهم في المجتمع، مبيناً أن الاحتفال يتضمن إقامة معرض للجهات التطوعية بالمنطقة بمقر جامعة حائل.
ونوه اللواء العضاض بحرص واهتمام وتقدير سمو أمير المنطقة لجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني وتميزهم في الأعمال والمهام المناطة بهم وإبراز الأعمال التطوعية ودور المتطوعين وما يقدمونه من جهود لخدمة المجتمع.
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