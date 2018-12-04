السعودية اليوم / " فضل الذكر " محاضرة بتعاوني حائل غداً

عام / " فضل الذكر " محاضرة بتعاوني حائل غداً

حائل 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان " فضل الذكر "، بعد صلاة المغرب .

وتأتي المحاضرة التي يلقيها جمال بن محيميد الرويضي بمسجد الغصاب ضمن برامج المكتب التوجيهية.

// انتهى //

08:53ت م

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حائل 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان " فضل الذكر "، بعد صلاة المغرب .وتأتي المحاضرة التي يلقيها جمال بن محيميد الرويضي بمسجد الغصاب ضمن برامج المكتب التوجيهية.// انتهى //08:53ت م0013

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