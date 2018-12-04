السعودية اليوم / محاضرة بدعوي المشعلية بنجران غداً

عام / محاضرة بدعوي المشعلية بنجران غداً

نجران 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"، وذلك بمسجد المثنى بن حارثة بالمشعلية.

وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة المغرب، ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.

// انتهى //

08:53ت م

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نجران 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"، وذلك بمسجد المثنى بن حارثة بالمشعلية.وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة المغرب، ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //08:53ت م0012

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