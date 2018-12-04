السعودية | رئيس «تقويم التعليم» يكشف عن العلاقة بين رخصة المعلم والعلاوة السنوية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:25 صباحًا, 4 ديسمبر 2018 م

المناطق_الرياض

أكد رئيس تقويم التعليم الأمير فيصل المشاري أنه من لم يستطع في الاستمرار في المسار المهني الذي تتطلبه «رخصة المعلم» قد توقف علاوته السنوية ولن يستطيع الانتقال من رتبة لرتبة دون تجديد.

وأضاف رئيس تقويم التعليم في برنامج مع الصورة الذي يذاع على روتانا خليجية أن اللائحة الجديدة لرخصة المعلم لن تمكن المعلم من الحصول على الرخصة إذا لم يجتاز الاختبار للمرتبة ذاتها أو لمرتبة أعلى.

وتابع: اللائحة الجديدة ستضع المعلم الجديد تحت الاختبار لمدة عامين لن يحصل فيها على رخصة ثم يرقى بين ثلاث رتب نهائية.