الان تتابع في الطائف.. طالبة تقيم دروس تقوية لزميلاتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : بادرت الطالبة مجد الأزوري بمجمع لية التابع لمكتب جنوب الطائف بعقد دروس تقوية للطالبات بمتابعة معلمة المادة دلال الربيعي، وإشراف قائدة المدرسة علية بخاري. واستهدفت مبادرة الازوري طالبات الصفين الأول والثاني متوسط لرفع مستواهن التحصيلي في مهارات اللغة العربية. فيما أسهمت المبادرة في تنمية الحس التعاوني وخلق روح التنافس المحمود بين المتميزات كما حققت نتائج إيجابية بين الطالبات المستهدفات. من جانبه اشاد قيادات التعليم بالطائف النسائية بمبادرة الطالبة متمنية لها التوفيق والسداد.

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