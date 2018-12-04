الان تتابع التعليم: ايداع بدل التعيين ومكافآت الليلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأن مكافآت العمل الليلي ‏سيتم بمشيئة الله وتوفيقه ايداعها خلال هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى ⁩ذلك سيتم ايداع بدل تعيين باجمالي 30770 وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء وايداع تعويض اجازة باجمالي 431746 ريال وأجور مباني لعدد 21 عقد باجمالي 1764486.

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