السعودية | بالفيديو.. القضاء على مطلوب أمني احتمى بطفل في جدة

شكرا لقرائتكم بالفيديو.. القضاء على مطلوب أمني احتمى بطفل في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذت الجهات الأمنية طفلاً بعد أن اتخذه مطلوب أمني درعاً بشرية و احتمى به، وبادر إلى إطلاق الرصاص نحو رجال الشرطة والأمن، للهروب بعد ارتكابه عدة جرائم.

وتمكنت القوى الأمنية من القضاء على المطلوب وإنقاذ الطفل، بحسب ما أعلنت شرطة مكة مساء الاثنين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه عند الساعة التاسعة من مساء يوم أمس الأحد 24 / 3 / 1440هـ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء تواجده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة #جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعًا بشرية في محاولة الفرار من رجال الأمن.

وتابع قائلاً: "قامت الشرطة بمطالبته بتسليم نفسه، إلا أن الرجل استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار، مما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل، ونتج عن ذلك مقتله، وقد تعرض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة".

إلى ذلك، أعلنت شرطة مكة أن وزارة الداخلية حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.