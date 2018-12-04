السعودية | "مكافحة التطرف" بحساب جديد.. تغريدتان للملك وولي العهد

شكرا لقرائتكم "مكافحة التطرف" بحساب جديد.. تغريدتان للملك وولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشنت الإدارة العامة لمكافحة التطرف حسابها الجديد على #تويتر، عبر تغريدة نقلت فيها حديثاً لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان حول التشدد، حيث أكد الملك حينها أنه لا مكان للمتشددين بين #السعوديين، وأيضاً لا مكان لأي ممن يرى في الحرب على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، ولا لمن يستغل يسر الدين ليحقق أهدافه، وجاءت التغريدة: "لا مكان بيننا لمتشددٍ يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل العقيدة السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان بيننا لمنحلٍ يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يُسرِ الدين لنشر أهدافه".

ونشرت الإدارة تغريدة أخرى لولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير #محمد_بن_سلمان حول التطرف، حيث أكد حينها الأمير على أنه سيتم القضاء على التطرف في القريب العاجل. وتابع الأمير في حديثه أنه لا يعتقد أن القضاء على التطرف يشكل تحدياً للسعوديين، لأنهم يمثلون القيم السمحة الصحيحة والمعتدلة.

وجاءت التغريدة: "سوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه".