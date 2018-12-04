السعودية | صحن المطاف لمدة ساعتين لذوي القدرات الخاصة

شكرا لقرائتكم صحن المطاف لمدة ساعتين لذوي القدرات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الاثنين، صحن المطاف لمدة ساعتين، لذوي القدرات الخاصة وذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للإعاقة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مشهور المنعمي أن "هذه المبادرة تؤكد حرص الرئاسة بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً وتسليط الضوء على حقوقهم ومساواتهم بفئات المجتمع الأخرى".

وفي بداية المبادرة اتجه المعنيون إلى مركز صفة العمرة الواقع بالدور الأرضي بتوسعة الملك فهد، والذي تقيمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، واستمعوا إلى شرح مفصل عن صفة العمرة كما تم توزيع بعض الكتب والمطويات التي تختص بذلك.

يأتي ذلك فيما جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ووحدة ذوي القدرات الخاصة مصلى خاصًّا بفئة الصم والبكم، يوفر العديد من مترجمي لغة الإشارة لترجمة خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء وكذلك ترجمة الدروس والمواعظ المقامة في أروقة المسجد الحرام، إضافة لتأهيل عدد من معلمي حلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام وتدريبهم على مهارات لغة الإشارة، وذلك لسهولة التعامل مع مستخدميها لإيصال رسالة المسجد الحرام في تعليم كتاب الله لرواده بمختلف شرائحهم.

وقامت الرئاسة بإصدار الرموز الإرشادية داخل المسجد الحرام للكبار والصغار، التي توضح أماكن ومرافق الحرم برموز مرسومة ومختصرة بجميع اللغات لذوي الإعاقة السمعية، ووفرت سماعات لضعاف السمع لاستخدامها أوقات الصلاة والخطب والدروس.

ووفرت الرئاسة العصا البيضاء للمكفوفين من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لإرشادهم إلى مصلياتهم الخاصة، إذ وفرت وحدة ذوي القدرات حقيبةً خاصة بهذه الفئة تحوي مصحفًا وكتبًا وخرائط للحرم المكي والمشاعر المقدسة أثناء فترة الحج بلغة برايل، كما وفرت حامل المصاحف المرنة، حيث تقوم هذه الخدمة بتسهيل قراءة القرآن بمختلف وضعيات الجسد مع "الحامل المرن" سواء كان واقفاً أو جالساً، إضافة إلى المصحف القارئ بالقلم، وبها ساعةٌ ناطقة تُشعر المكفوفين بدخول أوقات الصلوات.

وخصصت الرئاسة أبواب ومشايات ومسارات خاصة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم وتجهيز مصليات مجهزة بجميع احتياجات ذوي الإعاقة يعمل عليها موظفون تم تدريبهم على التعامل مع هذه الفئة الغالية.

كما بادرت إدارة "سقيا زمزم" بتوفير عربات مخصصة لحمل حاويات زمزم وتأمين كراسي خاصة لحافظات ماء زمزم تخدم ذوي الإعاقة الحركية ليتمكن من خلالها ذوي القدرات الخاصة من الشرب وتوفير حقائب ماء زمزم المحمول في اسطوانات مخصصة في جميع المصليات، وذلك خلال أوقات الصلوات للحصول على ماء زمزم ومنع المشقة لكي يتسنى لهم أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، إضافة إلى تخصيص عربات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لنقل مستفيديها على مدار الساعة، وإعانتهم على الطواف والسعي بعربات يدوية وكهربائية وتخصيص عربات الجولف لنقلهم خارج الحرم وتجهيز مواقف لذوي الإعاقة الحركية بمبنى الرئاسة، كما وزعت سجادة صلاة ومسندة للظهر في آن واحد لكبار السن كهدية إنسانية مقدمة من الرئاسة خلال موسمي العمرة والحج مما يساهم في تأدية نسكهم بكل يسر وسهولة.