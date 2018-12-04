السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدين الاعتداءات ضد النساء في دولة جنوب السودان

عام / الأمم المتحدة تدين الاعتداءات ضد النساء في دولة جنوب السودان
الأمم المتحدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
أدانت الأمم المتحدة اليوم الاثنين سلسلة الاعتداءات في جنوب السودان ضد نساء وفتيات، كن مسافرات في الطريق إلى بانتيو، وهي بلدة تقع شمال البلاد التي مزقتها الحرب.
وذكر بيان مشترك صادر عن عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن أكثر من 150 امرأة وفتاة، طلبت المساعدة خلال الاثني عشر يومًا الماضية بعد تعرضهن للعنف قرب بنتيو.
ودعا المسؤولون السلطات المعنية إلى استنكار هذه الاعتداءات علنًا، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
وشدد المسؤولون على ضرورة أن تمتثل كل أطراف الصراع لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، وتوقف الهجمات ضد المدنيين.
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