شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة جدة يشرف فعاليات مهرجان ذوي الاعاقة والان نبدء بالتفاصيل

شرف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة مساء اليوم فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الاعاقة 2018 الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة وذلك بمقر المركز بمحافظة جدة بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي.

وتجول سموه على الأركان الخاصة بالجهات المشاركة في الفعاليات والتي تعرض الخدمات التي يتم تقديمها للأطفال ذوي الإعاقة من خلال منظومة متكاملة تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي والتعليمي والتأهيلي وغيرها من الخدمات.

كما شملت جولة سموه جناح " وحدة الدعم والمساندة " وهو جناح يضم عدداً من الجهات التي تقدم الاستشارات الفورية و الدعم والمساندة للأشخاص ذوى الإعاقة منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ممثلة في إدارة التأهيل الصحي وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في طب الإسنان ومركز الأميرة الجوهرة البراهيم للتميز البحثي في الأورام الوراثية إضافة إلى الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التأهيل والتوظيف لهذه الفئة .

وألتقى سموه خلال الجولة مجموعة من أطفال المركز وشاهد نماذج من إبداعاتهم واستمع إلى شرح من مدير المركز الدكتور زهير ميمني عن الخدمات المقدمة للأطفال لتطوير قدراتهم .

وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية لسمو وكيل محافظة جدة مع عدد من مسئولي الجهات المشاركة في المهرجان ومسئولي مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة .

بعد ذلك أقيم حفل خطابي بدئ بالقرآن الكريم ، ثم شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً عن جمعية الأطفال المعوقين والبرامج والخدمات التي تقدمها لتأهيل ورعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية المجتمع تجاه هذه الفئة الغالية .

بعدها قدمت مجموعة من أبناء مركز " معاً " لتأهيل الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة والاعاقة الذهنية والتوحد بجدة فقرة لون المزمار ، كما قدمت فرقة البحارة فلكلور شعبي ، فيما عرضت مجموعة من أطفال وأبناء أكاديمية التوحد بجدة فقرة إنشادية ، ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل كرم سمو وكيل محافظة جدة الجهات الداعمة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة والجهات الراعية للمهرجان .

ونوه الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بالاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وحرصهما على تقديم الخدمات اللازمة لهذه الفئة الغالية .

وأشار سموه إلى أن الحكومة الرشيدة أخذت على عاتقها مسؤوليتهم ورعايتهم تربوياً وصحياً ونفسياً واجتماعياً وفي جميع المجالات و تلبية احتياجاتهم .

يذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة قد تم افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله وتبلغ مساحة المركز 90.000 تسعون الف متر مربع .

ويقدم المركز خدماته التعليمية والطبية التأهيلية للأطفال المعوقين وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية .