شكرا لقرائتكم صور.. فقرات منوعة في المهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة بمحايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - افتتح محافظ محايل، محمد بن ناصر بن لبدة، أمس المهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة.

وتجول المحافظ في المعرض واستمع لشرح مفصل عن محتوياته، كما اطلع على عدد من الأعمال التي نفذها عدد من منسوبي جمعية رعاية المعاقين بمحايل، والقطاع الخاص.

وبُدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس جمعية رعاية المعاقين بمحايل حامد الصافي رحب فيها بالحضور، معربًا عن شكره للمحافظ على افتتاحه للمهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة ودعم الأنشطة التي تنفذها الجمعية، موضحًا أن المهرجان يستمر لمدة أسبوع.

واشتمل الحفل على عدد من الكلمات والفقرات المنوعة لذوي الإعاقة، وفي الختام كرم رئيس جمعية رعاية المعاقين المحافظ وعددًا من المشاركين بدروعٍ تذكارية.

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