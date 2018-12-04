شكرا لقرائتكم بعد عام كامل.. هكذا كشفت أمريكا أغرب محاولة لاغتيال ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت السلطات الأميركية عن محاولة اغتيال غريبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عام كامل على محاولة تنفيذها.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن سلطات ولاية “نورث داكوتا” حصلت على اعترافات من أحد الأشخاص يدعى “جريجوري لي لينجانغ” يبلغ من العمر 42 عامًا، بأنه كان يُخطط لاغتيال الرئيس الأميركي بشكل غريب.

وقال لينجانغ إنه سرق رافعة شوكية كبيرة وحاول الاستفادة منها من أجل استهداف موكب الرئيس الأميركي أثناء مروره بالمدينة، ومن ثم قلب السيارة ومحاولة اختطافه وقتله.

وأشار متابعات الخليج 365 الأميركي الذي تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2017 بتهمة سرقة الرافعة الشوكية، إلى أنه كان ينوي استهداف ترامب أثناء توجهه إلى لإلقاء خطاب يتعلق بالنظام الضريبي في الولايات الأميركية.

واستطاع لينجانغ الهرب من موقع الموكب بعد أن علقت الرافعة الشوكية في منطقة محصورة، غير أن عناصر الشرطة تمكنت من تعقبه والقبض عليه بعد ذلك بدقائق معدودة.

ويمتلك لينجانغ سجلاً من العمليات الإجرامية، كان أبرزها إضرام النيران في العديد من الأماكن والمحال بالولاية الأميركية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية الحيوية داخل نورث داكوتا.

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