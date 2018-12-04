شكرا لقرائتكم شاهد بالصور .. هكذا احتفت جمعية أسر التوحد باليوم العالمي للإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نظمت جمعية أسر التوحد فعالية اليوم العالمي للإعاقة، اليوم الاثنين، برعاية الأميرة سميرة الفيصل، وذلك في بيوت الشباب بمدينة الرياض.

وقالت الأميرة سميرة الفيصل، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هذا البرنامج ترفيهي وتدريبي وتأهيلي، واستفاد منه 40 شابًّا من ذوي التوحد.

وتمنت أن ينتشر هذا البرنامج في جميع مناطق المملكة، وأن ذلك قد يتماشى مع رؤية 2030 بأن يكون هنالك خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمنها التوحد.

ووجهت الأميرة سميرة الفيصل نداءً إلى وزير الصحة ووزير التعليم ووزير التنمية لأهمية هذا الأمر لتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والمساندة لمثل هذه الجمعيات من قبل الوزارات.

من جانبها، أكدت الدكتورة هادية الحربي، مسؤولة برامج الشباب واليافعين بجمعية أسر للتوحد، أن البرنامج سجل أكثر من 65 شخصًا، ويبدأ في تمام الساعة 4:00م إلى الـ8:00م يوميًّا عدا عطلة إجازة الأسبوع.

وبينت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن البرنامج بدأ في 15 رمضان الماضي، ومستمر إلى الآن، وأنه ينفذ رحلات ترفيهية للمشاركين بزيارة لبعض الفعاليات بالرياض.

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