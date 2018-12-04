شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 18 يسجل 111.41 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 148.55 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 136.17 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 129.98 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 111.41 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.65 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 12 مبلغ 74.27 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,620 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,040 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 148,548 ريالًا.

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