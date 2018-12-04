شكرا لقرائتكم فيديو.. تهور سائق شاحنة يعرض حياة الآخرين للخطر في عقبة الصماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قاد قائد شاحنة بشكل متهور ومخالف بنزوله من عقبة الصماء بمنطقة عسير الرابطة بين محافظة رجال ألمع ومدينة أبها.

وعبر عدد من أهالي عسير عن غضبهم الشديد من نزول قائدي الشاحنات من هذه العقبة والنزول مع عقبة شعار كعقبة بديلة، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة في عقبة ضلع، داعين مرور عسير إلى منع سائقي الشاحنات من النزول من هذه العقبة وتوقيف ومحاسبة كل شخص يخالف النظام؛ حفاظًا على سلامة وأرواح ومرتادي هذا الطريق.

وانطلقت أعمال الصيانة يوم أمس في عقبة ضلع بعد النفق الثاني، وتستمر لمدة 10 أيام، حيث تم إغلاقها نهائيًّا أمام حركة السير وتحويل حركة السير للطرق البديلة الأخرى، وهي عقبة شعار والصماء.

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