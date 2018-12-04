شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: مغزى مصافحة بوتين وولي العهد.. «علاقة شخصية طيبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو) «علاقات شخصية طيبة».. هكذا اختار الكرملين التوصيف الصحيح للمصافحة في قمة الـ20 بالأرجنتين (الجمعة) بين ولي العهد السعودي الأمير

«علاقات شخصية طيبة».. هكذا اختار الكرملين التوصيف الصحيح للمصافحة في قمة الـ20 بالأرجنتين (الجمعة) بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت أثارت اهتماماً عالمياً على أوسع نطاق. فقد قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين أمس: هذا (المصافحة) يعكس علاقات شخصية طيبة. وهي تشكل أرضية للتعاون المثمر المتبادل المنفعة. وأكد بيسكوف أن الطرف السعودي جاهز للتحقيق بقضية مقتل جمال خاشقجي ، وأن موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع الرياض، وبمواصلة الاتصالات مع قيادة المملكة على أرفع مستوى.

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