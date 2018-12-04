شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تمنح جائزة «إنجازات المرأة» لـ 3 فائزات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

منح رئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة لثلاث فائزات هن؛ سيدة فلسطينية، وممثلة لجمعية تركية، وممثلة لمنظمة من بوركينا فاسو.

ومُنحت الجائزة تكريماً للمساهمات البارزة التي قدمتها مؤسسة راما (RAMA) من بوركينا فاسو، والجمعية التركية للنساء والديمقراطية (KADEM)، وهبة الهندي وهي سيدة فلسطينية مؤثرة في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك خلال حفل أقيم على هامش المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في واغادوغو ببوركينا فاسو أمس الأول.

يذكر أن هذه الجوائز التي ستقدم مرة كل سنتين، تأتي اعترافا بالنساء والمؤسسات التي تسهم في تنمية الدول الأعضاء أو التي لها تأثير كبير على تمكين المرأة في الدول الأعضاء أو في المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.