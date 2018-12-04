صور.. سعودي يُخلّد جريان وادي الرمّة بالماء والجمال بعد 11 عاماً من الجفاف

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بعد عودته للحياة، بعد 11 عاماً من الجفاف، خلدت عدسة المصور الفنان السعودي، عبدالله العكشان، جريان وادي الرمّة بالماء والجمال في لقطات رائعة .

ويقول تقرير مصور على موقع شبكة CNN الأمريكية، من غرب السعودية إلى شرقها، تنجرف المياه الهادئة بصمت وتنسدل ستائر الليل التي يُضيئها القمر، وبينما يداعب الليل نجوم السماء المضيئة، يكسر رجل الصمت وهو يحمل كاميرته ، لتخليد الوادي الذي عاد للحياة، بعد 11 عاماً من جفافه.

ويضيف التقرير: علاقة حب تجمع بين عدسة الكاميرا والفوتوغرافي السعودي عبدالله العكشان، منذ حوالي 10 أعوام. وما زالت إلى اليوم، في كل مرة يخوض فيها مغامرة مختلفة مع كاميرته، بالإضافة إلى تغطية شتى الأحداث الرياضية الخاصة بالسيارات والراليات.

وتابع : تحت ضوء القمر، تميزت لقطات العكشان عن بقية الفوتوغرافيين، بكونها مختلفة عما تراه العين البشرية في العادة. ولم يرغب العكشان أن يظل ضمن حدود المألوف. الأمر الذي دفعه إلى تصوير وادي الرمّة ليلاً، بعد 11 عاماً من جفافه.

وفي حديث المصور الفوتوغرافي مع موقع CNN بالعربية، وصف الوادي قائلاً: "إنه منظر جميل وخلّاب..".

يذكر أن وادي الرمّة يعد الأطول من نوعه في شبه الجزيرة العربية، إذ يبلغ طوله أكثر من ألف كيلومترٍ تقريباً، وذلك بدءاً من مشارف المدينة المنورة.

ورغم أنه لم يدرس التصوير الفوتوغرافي، إلا أن هذا لم يمنع العكشان من قراءة كتب تثقيفية، بهدف اكتساب مهارات تقنية في هذا المجال. ولطالما استوحى الفوتوغرافي صوره من الأفلام السينمائية والصور العالمية. وبالنسبة إلى مخططاته المستقبلية، فهو يطمح أن يكون "رالي حائل الدولي" محطة تصويره القادمة.

]]>