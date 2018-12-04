شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يرعى حفل تكريم 211 طالباً بجائزة فيصل بن مشعل للتفوق والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس , حفل تكريم 211 طالباً بجائزة الأمير فيصل بن مشعل للتفوق العلمي "تفوق" ، والمقامة من قبل تعليم محافظة الرس بدعم من رجل الأعمال مسعد بن سعود بن سمار , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ الرس بالإنابة بدر العساف , ومدير تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي ، ورجل الأعمال مسعد بن سمار.

,فور وصول سموه لمقر الحفل , عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم رحب المتفوق عبدالعزيز الخليوي عبر كلمة ألقاها نيابة عن مدير تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي بسمو أمير منطقة القصيم , مؤكداً أن دعم سموه لأبنائه وبناته الطلبة المتفوقين بالمنطقة يعد تحفيزاً ومواصلة لنهل العلم وتحقيق خدمة هذا الوطن , مشيراً الى أن هذه الجوائز من شأنها تحفيز التنافس بين الطلاب للتفوق ، حيث أن الاحتفاء بالمتفوقين يؤكد عناية القيادة ـ أيدها الله ـ في تعزيز الجيل وتعليمه وتواصل تفوقه ، من خلال دعمها لقطاع التعليم إذ أوجدت بيئة تعليمة تشجع على الإبداع والابتكار ، وارتقت بمهام وقدرات رجال التعليم ، متمنياً أن يديم المولى عز وجل علينا نعمة الأمن والرخاء ، واصلاً شكره لداعم هذه الجائزة رجل الأعمال مسعد بن سمار ، داعياً الله ان يبارك له في ماله وولده.

إثر ذلك توالت فقرات الحفل بقصيدة ترحيبية وطنية للشاعر نايف أبا العون , ثم عرض فلم وثائقي بعنوان "مع قيادتنا" استعرض من خلاله عدد من الكلمات الوطنية لشباب وفتيات محافظة الرس .

عقب ذلك قُدم أوبريت إنشادي بعنوان "مرحبا بك" , ثم مسيرة للطلاب المتفوقين , ثم عرض إنشادي بعنوان "يابلادي " .

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين والمشاركين في إنجاح حفل الجائزة ، وراعي الجائزة الرسمي رجل الأعمال مسعد بن سمار ، والطلاب المتفوقين.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب المتفوقين المكرمين .