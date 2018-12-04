شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة التغيير» ورشة تدريبية لأسر ضمان القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أقام القسم النسوي بمكتب الضمان الاجتماعي في محافظة القطيف بالتعاون مع «طاقات» القطيف (البوابة الوطنية للعمل) أمس ورشة تدريبية بعنوان «إدارة التغيير»، والذي يهدف إلى تحفيز أُسَر الضمان الاجتماعي؛ لاستثمار الجهد والوقت في العمل المنتج، وقدمتها المدربة صفاء النصر، وذلك بالصالة الرئيسية بالمكتب.

وبتوجيه من مدير عام المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية سعيد القحطاني حضر عدد من المختصين من المكتب والمكاتب الأخرى ممن هم تحت إدارة لجنة التمكين للإشراف على الورشة.

وناقشت الورشة الفرق بين التغير والتغيير، فؤائد التغيير، استكشاف دائرة التغيير ومراحلها، وتطوير مفهوم كيفية تحقيق التغيير الإيجابي.

‏من جانب آخر شارك قسم التمكين بالمكتب بركن تعريفي بخدماته، مُتضمّنا نشرات خاصة بالخدمات المقدمة للمستفيدات من خصومات خاصة بالمعاهد والجامعات، إضافةً إلى الاستمارات الخاصة بالتوظيف ممن لم تتح لهن فرصة التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الركن، وذلك بتعبئة الاستمارات للمستفيدات وأبنائهن المدرجين معهن.

وأوضحت مسؤولة قسم التمكين أمل الحماد أن الهدف الأساسي لعقد مثل هذه الورش هو التركيز على التحول والتغيير، من خلال التركيز على التأنيث وذلك عبر إتاحة الفرص الوظيفية المختلفة للمرأة في مختلف القطاعات.

‏وأضافت الحماد: تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الملتقيات والورش التي تسهم في الارتقاء بالمستوى التأهيلي للأسر؛ تزامناً مع رؤية ٢٠٣٠ لتمكين الأسر الضمانية.

‏وأشار مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة ‏القطيف فاروق الكوي الى أن الهدف من هذه الفعاليات هو تحقيق الرؤية ولخدمة مستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وتسهيل ذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات التي تمتلك منصات مخصصة للتأهيل والتوظيف.