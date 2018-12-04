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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع الوزير الأول الجزائري والان نبدء بالتفاصيل
إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري.. وتكليف وزيري خارجية البلدين بوضع الآلية المناسبة
ولي العهد خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الوزير الأول الجزائري أمس (واس)
ولي العهد خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الوزير الأول الجزائري أمس (واس)
واستعرض سموه خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع «أويحيى» في مقر إقامته في الجزائر أمس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
وصدر بيان مشترك، فيما يلي نصه:
«في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبناء على التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، فقد تم الاتفاق على ما يلي: إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى؛ وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم»، وتم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك.
علاقات متميزة وروابط تاريخية راسخة بين المملكة والجزائر
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