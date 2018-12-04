شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية تطوير مرفق القضاء والان نبدء بالتفاصيل

الأمير سعود بن نايف مستقبلا نائب وزير العدل (اليوم)

الأمير سعود بن نايف مستقبلا نائب وزير العدل (اليوم)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون المحاكم الشيخ أحمد شير، ومدير فرع وزارة العدل في المنطقة الشرقية الشيخ سالم الشامسي.

واطلع سموه على تطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل، كما استعرض سموه أبرز المشاريع التطويرية للوزارة سواء في الجانب التقني أو في جانب تطوير الموارد البشرية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية تطوير مرفق القضاء بما يسهل على الناس أمورهم، والتأكيد على جميع العاملين في جهاز الوزارة بالاطلاع على الأنظمة الأساسية للحكم ونظام المناطق حتى يكونوا على بينة بالدور المنوط بهم في كل منطقة، مثنياً سموه على جهود وزير العدل والمسؤولين في الوزارة في مواكبة التطوير الإداري والتقني.

من جهته قدم نائب وزير العدل شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة والارتقاء بجودة العمل في كافة مرافق القضاء، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.