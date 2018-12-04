شكرا لقرائتكم استنفار أمني بعد إغلاق عقبة ضلع بسبب الانهيارات الصخرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تسبب إغلاق عقبة ضلع المؤدية إلى ساحل عسير بسبب الانهيارات الصخرية في استنفار الأجهزة الأمنية بمحافظة رجال ألمع.

وشهدت عقبة الصماء تدفق العديد من المركبات على مدار الساعة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من متابعاتها للحركة المرورية وتنظيم عمليات السير والانضباط المروري لليوم الثاني على التوالي بطريق عقبة الصماء وجميع طرق المحافظة، وذلك بعد تحويل السير عليها بدلًا من عقبة ضلع التي صدر قرار بإغلاقها مؤقتًا لبعض الإصلاحات وأعمال الصيانة نتيجة أضرار لحقت بها وشكلت خطرًا على حياة المسافرين.

وانتشرت دوريات على طول الطريق الذي يخترق عددًا من المواقع منها الحبيل، والباسلة الشعبين، والعوص، بالإضافة إلى بعض الطرق المؤدية للعقبة، وكذلك القيام بتنبيه المسافرين بالسرعات المحددة والمنحدرات الخطيرة ومناطق عدم التجاوز؛ وذلك لضمان مرور المسافرين عبر هذا الطريق بأمان.

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