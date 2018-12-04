شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يفضح تاريخ الملالي الأسود.. فهل يقبل العرب الركوع للولي الفقيه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن النظام الإيراني يستمر في محاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه.

وقدم الأمير خالد بن سلمان أمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة، حيث قام النظام الإيراني بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري، ودعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته.

كما اقتحم النظام الإيراني السفارات داخل أرضه، وقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

وأضاف: “خلق النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجرًا في خاصرة العرب، ولاؤه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني، حيث يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة إلى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق وسوريا ومزقت أوطانهم”.

وتابع الأمير خالد بن سلمان: “إن مشروع هؤلاء، وبحسب وصفهم أنفسهم، هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني، فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي هدفه تمزيق أمتنا وإخضاع كل من يقف ضده؟! وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه ويكون الولاء له بدلًا من الولاء للوطن والعروبة؟!”.

وأردف سفير المملكة لدى واشنطن: “لم يكتفِِ النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة”.

وشدد على أن “المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب.. بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولاؤهم للولي الفقيه ومشروعه التوسعي الطائفي، تأبى سائر العرب أن تبدل ولاءها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه”.

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