شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: مقتل مسلح احتجز رهينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

لقي مطلوب أمنياً حتفه في أعقاب إطلاقه النار من سلاح رشاش بحوزته، ضد الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة، التي حاولت تحييد خطره، إثر احتجازه رهينة (14 عاما)، لمحاولة الفرار. وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن دوريات الأمن، تلقت معلومات أكدت وجود أحد المطلوبين على ذمة قضايا جنائية في إحدى الشقق السكنية في حي المروة شمالي جدة، لتشرع على الفور في تطويق الموقع، عندها بادر المطلوب بإطلاق النار على رجال الأمن محاولاً الفرار من الشقة، وكان بحوزته فتى وضعه أمامه كدرع واقٍ. ونجح رجال الأمن في تحييد خطره باحترافية عالية، وتم سحب الفتى الرهينة، وإبعاده عن مصدر النار، قبل أن تتم مواجهة المطلوب، ما نتج عنه مقتله، وضبط بحوزته سلاح رشاش. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه عند الساعة التاسعة مساء أمس الأول (الأحد)، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهماتهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، أثناء وجوده بمقر سكنه بحي المروة في جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعا بشريا في محاولة الفرار من رجال الأمن، إذ تمت متابعته، وبمطالبته بتسليم نفسه، استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار، ما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل، ونتج عن ذلك مقتله، وتعرض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري، وجرى نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.