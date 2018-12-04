شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن: إعادة صياغة حجوزات الحج لاستقبال 30 مليون معتمر سنوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة، مكة المكرمة)

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة مستقبل حجوزات الحج والعمرة القادمة من مختلف دول العالم إلى المملكة، وبناء شراكات مع الجهات والشركات ذات الخبرة لبناء خدمات مستقبلية تتواكب مع الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأشار خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مختصة في حجوزات السفر أونلاين، لتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، إلى أن المذكرة ستعزز فهم احتياجات ضيوف الرحمن بما يسمح للشركاء في القطاع الاستفادة من آخر التقنيات لاستيعاب الزيادة المتوقعة على أعداد الحجاج.

من جهة أخرى، استقبل وزير الحج والعمرة، أمس (الإثنين) في مكتبه بجدة، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة المفوض لدى المملكة السفير سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال تناول الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات في شؤون الحج والعمرة. فيما أشاد كوزلوف بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

من ناحية ثانية، استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أمس في مكتبه بمكة، وكيل وزارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا الدكتور نزار علي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج واستعراض الجهود المبذولة للحجاج الإندونيسيين.