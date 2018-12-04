شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات العسكرية» تستعرض منتجاتها في «إيديكس 2018» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

تشارك المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» بجمهورية مصر العربية المقام بالعاصمة القاهرة خلال الفترة من 3-5 ديسمبر الجاري.

وتقدم المؤسسة من خلال جناحها (رقم 1220) بالمعرض، الطائرة غير المأهولة، التي تقوم المؤسسة بإنتاجها، وتتميز بخفة وزنها وقدرتها على التخفي والارتفاع بنحو 16500 قدم، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات، إضافة لحمولاتها المتعددة التي تشمل أنظمة التصوير النهارية والليلية، في حين يبلغ مداها العملياتي دائرة نصف قطرها 100 كم، لتكون بذلك أحد الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في أنظمة الدفاع العسكرية، ويضم أيضاً طائرتي حارس الأجواء والنورس، التي يعمل معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة على إنشاء وتجهيز خطوط إنتاجهما.

وتضمن قسم منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة، البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة، والبندقية G3 للتشريفات ونصف الرشاش MP5 والذخائر بأنواعها.

كما يُعرض في جناح المؤسسة منتجات الذخيرة الثقيلة كالمقذوف 155 من نوع m2000 شديد الانفجار، ومقذوف 155 المضيء تحت الأشعة الحمراء، ومقذوف 155 المزود بقاعدة نفث زيادة المدى، والعبوات الدافعة أحادية القاعدة للمسافات القريبة، وعبوات دافعة للمسافات البعيدة ثلاثية القاعدة، ومقذوف مدفعية عيار 155 الدخاني.

ويضم قسم منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة منتجات عدة، منها طويق2 التي تتميز برفع قدرة محركاتها وسعة حمولتها التي تصل إلى 14.5 طن، وقدرتها العالية على التكيف مع أصعب الظروف المناخية والصحراوية في المملكة، وتم تصنيعها لنقل الأفراد والإسعاف.